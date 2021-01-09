Глава Бижбулякского района испытал вакцину от коронавируса на себе

Бижбулякский район | 09 янв 2021 | 11:04

Глава Бижбулякского района Артур Зарипов поделился впечатлениями о прививке от коронавируса. Чиновник прошел все этапы, по его словам, первый укол ему сделали еще 18 декабря, второй— накануне, 8 января. Об этом он рассказал на своей странице в социальных сетях.







«По работе приходится контактировать со многими людьми, поэтому решил обезопаситься. Многие знакомые отговаривали от вакцинации. Оказывается ничего страшного в этом нет. <…> Делать или не делать, это лично ваше решение. Но думаю, что без полномасштабной вакцинации нам не победить эту заразу», — заявил чиновник.



Артур Зарипов отметил, что решил испытать на себе вакцину еще до массового использования лекарства самостоятельно и «без принуждений». Мужчина признался, что по нему можно следить действует прививка или нет — он чувствует себя отлично и все не так страшно, как говорят о процедуре.





«Во время вакцинации пациент находится под полным наблюдением врачей. Берутся анализы крови, сдается экспресс-тест на ковид, давление, температура. Заполняется несколько документов с твоими показаниями (контактировал с больными или нет, прививки, принимаемые лекарства и т.д) и согласие. После проведения вакцинации находишься еще под наблюдением врачей в течение 30 минут. И все, свободен. Врачи предупреждают, что после прививки может кратковременно подняться температура и болеть место укола. Не знаю у кого как, но у меня не было ни температуры, ни укол не болел. Ни в первый, ни во второй раз. Определенное время после вакцинации (3 дня) нельзя принимать алкоголь и смачивать водой место укола. С алкоголем проблем никогда не возникало, а вот без бани пришлось потерпеть», — рассказал глава муниципалитета.

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