Глава Бижбулякского района испытал вакцину от коронавируса на себе
Бижбулякский район | 09 янв 2021 | 11:04
Глава Бижбулякского района Артур Зарипов поделился впечатлениями о прививке от коронавируса. Чиновник прошел все этапы, по его словам, первый укол ему сделали еще 18 декабря, второй— накануне, 8 января. Об этом он рассказал на своей странице в социальных сетях.
«По работе приходится контактировать со многими людьми, поэтому решил обезопаситься. Многие знакомые отговаривали от вакцинации. Оказывается ничего страшного в этом нет. <…> Делать или не делать, это лично ваше решение. Но думаю, что без полномасштабной вакцинации нам не победить эту заразу», — заявил чиновник.
Артур Зарипов отметил, что решил испытать на себе вакцину еще до массового использования лекарства самостоятельно и «без принуждений». Мужчина признался, что по нему можно следить действует прививка или нет — он чувствует себя отлично и все не так страшно, как говорят о процедуре.