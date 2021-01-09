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Хабиров предложил летом провести в Бирске семейный праздник

Хабиров предложил летом провести в Бирске семейный праздник

Бирский район | 09 янв 2021 | 11:12

Накануне, 8 января, глава Башкирии Радий Хабиров побывал с рабочим визитом в Бирске и, судя по его комментариям, остался очень доволен увиденным.



Больше всего ему понравились предварительные итоги реконструкции единого общественного пространства, которое проводится на средства федерального гранта в сумме 75 млн рублей. Из бюджета Башкирии и местной казны на эти же цели было добавлено 30 млн рублей, а 73,8 млн рублей составили внебюджетные средства.

В итоге Октябрьская площадь Бирска и сквер имени Ленина должны преобразиться в архитектурно-парковый ансамбль «Бирское время». Общая площадь благоустраиваемого пространства составляет 8,8 га.

Новое общественное пространство обустраивается с применением новейших архитектурно-планировочных решений и материалов. Оно будет включать в себя амфитеатр, «сухой фонтан», «Зеленый рынок», детскую площадку и зону отдыха с качелями, там будет работать Wi-Fi и прочие блага цивилизации.

По словам Радия Хабирова, 8 июля 2021 года, в день семьи, любви и верности, на этом месте нужно будет провести прекрасный семейный праздник.

Ранее сообщалось о том, что Глава Башкортостана посетил в Бирске молодое перспективное предприятие «Бирская керамика». Там ему подарили чашку с изображением самого Радия Хабирова и его супруги.

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Источник: mkset.ru
Фото: glavarb.ru

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