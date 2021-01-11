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Радий Хабиров прокомментировал повышенные платежи за отопление в Уфе

Радий Хабиров прокомментировал повышенные платежи за отопление в Уфе

Уфа | 11 янв 2021 | 10:31

Глава Башкирии Радий Хабиров высказался о ситуации с повышенными платежами за отопление в регионе.  Руководитель республики на оперативной совещании в правительстве попросил представить ему полную картину и разобраться с проблемой. Как выход он предложил обнулить платежи или вернуть средства в случае необоснованного выставления счета.



«Все эти праздники разбирались. Я вас просил разбираться. Что я попрошу, во-первых, в течение день-два представьте реальную картину, что происходит. Второе, в тех случаях, где жителям выдвинули необоснованные платежи разобраться и деньги вернуть. Понимаете, да? У нас такое опять есть, когда мы работаем, все наваливаемся и деньги возвращают. Это первая история — если кому-то начислили несправедливо и необоснованно, деньги возвращают или меняют платежки», — заключил политик.

Радий Хабиров отметил, что такие ситуации не должны повторяться, и с ними надо разобраться раз и навсегда. 

«Надо разобраться вообще в том, что происходит, мы не в первый раз сталкиваемся. У нас как Новый год, так начинается все эти свистопляски.  Дайте мне реальную картину, что происходит. Это большая сложная проблема», — заявил Радий Хабиров.
Ранее Радий Хабиров высказался о перекрытии развязки на Заки Валиди в Уфе.

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Источник: gorobzor.ru

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