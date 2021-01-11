Радий Хабиров прокомментировал повышенные платежи за отопление в Уфе
Уфа | 11 янв 2021 | 10:31
Глава Башкирии Радий Хабиров высказался о ситуации с повышенными платежами за отопление в регионе. Руководитель республики на оперативной совещании в правительстве попросил представить ему полную картину и разобраться с проблемой. Как выход он предложил обнулить платежи или вернуть средства в случае необоснованного выставления счета.
«Все эти праздники разбирались. Я вас просил разбираться. Что я попрошу, во-первых, в течение день-два представьте реальную картину, что происходит. Второе, в тех случаях, где жителям выдвинули необоснованные платежи разобраться и деньги вернуть. Понимаете, да? У нас такое опять есть, когда мы работаем, все наваливаемся и деньги возвращают. Это первая история — если кому-то начислили несправедливо и необоснованно, деньги возвращают или меняют платежки», — заключил политик.
Радий Хабиров отметил, что такие ситуации не должны повторяться, и с ними надо разобраться раз и навсегда.