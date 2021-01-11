Хабиров поручил оказать поддержку пострадавшим в аварии в Салаватском районе

Салаватский район | 11 янв 2021 | 10:59

В ходе оперативного совещания в правительства Радий Хабиров, обсуждая тему снижения смертности на дорогах, затронул вопрос помощи пострадавшим в ДТП на территории Салаватского района.







На данный момент среди пострадавших – двое детей в тяжелом состоянии. Вчера в больницу санавиацией вылетали хирурги Республиканской детской клинической больницы. По заключению медиков, две сестры сейчас находятся в тяжелом состоянии и не транспортабельны. Как только их состояние улучшится, их эвакуируют в Уфу.

- Вы посмотрите по ситуации: если нужно в Москву отправить, то отправляйте как можно будет, - поручил минздраву Радий Хабиров.

Выяснилось, что оба столкнувшихся на встречке автобуса принадлежат одному индивидуальному предпринимателю, который имеет лицензию на работу. По словам водителя, перед ним резко затормозил впереди едущий автомобиль. Ему также пришлось затормозить, отчего маршрутку занесло – «Форд» вылетел на встречную полосу, где и столкнулся с таким же микроавтобусом.



Напомним, в аварии погибли двое детей и взрослый, а пострадали 18 человек. Происшествие зарегистрировано как чрезвычайная ситуация.





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