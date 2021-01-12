В Башкирии появятся платные дороги

| 12 янв 2021 | 10:39

Депутаты Государственного собрания – Курултая Башкирии намерены на первом заседании весенней сессии рассмотреть закон о платных дорогах.







Председатель парламента Константин Толкачев отметил, что инициатива предложена «в целях развития инфраструктуры платных дорог» и вводит запрет на проезд по ним без оплаты. Спикер считает, что развитие системы альтернативных платных дорог будет «способствовать совершенствованию дорожной инфраструктуры».

«Хотя в Башкортостане платных автомобильных дорог пока нет, многие автовладельцы оценили их преимущества в других регионах нашей страны. Заплатив небольшую сумму, автомобилист получает возможность быстрее и с комфортом доехать до нужной ему точки. Развитие частного бизнеса в этой сфере станет благом для всех при условии, что у автовладельца всегда будет выбор между платной и бесплатной дорогой к нужному пункту назначения», – отметил он.

В пресс-службе Курултая проинформировали со ссылкой на слова Толкачева, что первая платная дорога в регионе должна появиться к 2024 году. По предоставленной информации, она станет частью «Восточного выезда» на федеральную трассу М5.





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