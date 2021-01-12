В Уфе депутат обвинил в развале города бывшего мэра столицы Ирека Ялалова

Уфа | 12 янв 2021 | 14:37

Депутат уфимского горсовета Артур Хазигалеев на своей странице в Инстаграм обрушился с критикой на экс-мэра Уфы Ирека Ялалова.







Гнев у народного избранника вызвал транспортный коллапс, который случился из-за перекрытия путепровода на пересечении Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева на время реконструкции. Хазигалеев высказал недоумение, почему Ялалов запомнился только снегопадами, отметив, что его долго будут помнить по «развалу Уфы как столицы».





«Не делалось ничего для ее развития. Временные полумеры от мэра. И сейчас выгребать и выгребать. И Уфе нужен мэр-Геракл, чтобы разгрести эти авгиевы конюшни», – написал депутат.

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Он также отметил, что столица сейчас «расхлебывает последствия безграмотного руководства при Иреке Ишмухаметовиче». По мнению Хазигалеева, все решения принимались сиюминутно, затыкались мелкие проблемы.