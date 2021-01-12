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В Башкирии депутатов призвали вмешаться в историю с ценами на отопление

В Башкирии депутатов призвали вмешаться в историю с ценами на отопление

Уфа | 12 янв 2021 | 14:49

Сегодня, 12 января, Константин Толкачев провел онлайн-совещание. В рамках встречи председатель Государственного собрания – Курултай РБ высказался об историях, которые вызвали общественный резонанс.



Что касается строительства развязки на проспекте Салавата Юлаева в Уфе, то Константин Толкачев предложил скорректировать проект или же сократить сроки работ. Председатель заксобрания заявил, опыт других регионов показал, что это возможно. Кроме того, по его мнению, есть вероятность избежать перекрытия дорог. Высказался Константин Толкачев и по ситуации с БашРТС. Он призвал коллег подключиться к разбирательствам с платежами.


— Подобная ситуация с платой за отопление наблюдается у нас не впервые. Аналогичное напряжение было и год назад. Тогда вопрос удалось решить – был сделан перерасчет. Попрошу вас не оставаться в стороне от проблемы и в этот раз. Наша обязанность – защищать интересы избирателей. Если где-то начисление платы за отопление сделано неправомерно, необходимо добиться перерасчета, — сказал Константин Толкачев.
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Источник: proural.info

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