Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » Депутаты Госдумы хотят отменить обязательную сдачу ОГЭ после 9 класса

Депутаты Госдумы хотят отменить обязательную сдачу ОГЭ после 9 класса

Депутаты Госдумы хотят отменить обязательную сдачу ОГЭ после 9 класса

| 14 янв 2021 | 10:11

Зампредседателя комитета по образованию и науке Максим Зайцев рассказал газете «Известия», что Госдума готовит законопроект об отмене обязательной сдачи ОГЭ после девятого класса.



Документ, по информации издания, вынесут на рассмотрение весной 2021 года. Планируется, что экзамен оставят только для тех учащихся, которые намерены перейти в техникумы и колледжи. В дальнейшем депутаты намерены отменить ОГЭ полностью, а затем и ЕГЭ. 

«Мы уже пять лет боремся за отмену ОГЭ и ЕГЭ, так как подготовка к этим экзаменам и глубокие системные знания по предмету — это, увы, совершенно разные вещи», — отметила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, глава Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Пока что в Минпросвещения отметили, что в настоящее время серьезных причин для отмены ОГЭ, который комфортен для педагогов и детей, нет. 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: