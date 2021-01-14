Депутаты Госдумы хотят отменить обязательную сдачу ОГЭ после 9 класса

| 14 янв 2021 | 10:11

Зампредседателя комитета по образованию и науке Максим Зайцев рассказал газете «Известия», что Госдума готовит законопроект об отмене обязательной сдачи ОГЭ после девятого класса.







Документ, по информации издания, вынесут на рассмотрение весной 2021 года. Планируется, что экзамен оставят только для тех учащихся, которые намерены перейти в техникумы и колледжи. В дальнейшем депутаты намерены отменить ОГЭ полностью, а затем и ЕГЭ.



«Мы уже пять лет боремся за отмену ОГЭ и ЕГЭ, так как подготовка к этим экзаменам и глубокие системные знания по предмету — это, увы, совершенно разные вещи», — отметила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, глава Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Пока что в Минпросвещения отметили, что в настоящее время серьезных причин для отмены ОГЭ, который комфортен для педагогов и детей, нет.





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