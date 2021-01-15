Сергей Греков избран новым мэром Уфы

Уфа | 15 янв 2021 | 18:30

Сегодня, 15 января, состоялось заседание Горсовета, на котором стало известно, кто занял пост мэра Уфы. Главой администрации стал 52-летний Сергей Греков, который избавился от приставки «исполняющий обязанности». Ранее он был назначен на пост врио сити-менеджера города.







За него отдали свои голоса 32 депутата, то есть единогласно.



Добавим, что за должность боролись 11 кандидатов. После первого тура их осталось только пятеро. Они все успешно сдали экзамены. До голосования же были допущены только трое.



На пост главы администрации претендовали начальник управления по взаимодействию с институтами гражданского сообщества в уфимской администрации 52-летний Артур Гафаров; временно исполняющий обязанности мэра Уфы 52-летний Сергей Греков; заместитель управляющего директора по корпоративным и правовым вопросам в «ОДК-УМПО» 44-летний Алексей Слепнев.

Напомним, кресло мэра освободилось после скоропостижной смерти Ульфата Мустафина. Экс-глава Уфы скончался от тяжелых последствий коронавирусной инфекции.





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