В Башкортостане депутат извинилась за плохое информирование населения о росте платы за отопление

| 16 янв 2021 | 18:36

Зампредседателя комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Госсобрания РБ Елена Родина извинилась 15 января перед жителями республики из-за ситуации с возросшими счетами за отопление. Депутат также попросила сделать тоже самое ресурсников, сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на круглый стол «КП-Уфа».







По мнению Родиной, нужно извиниться за недостаточное информирование о грядущем повышении платы за отопление в связи с введением схемы 1/8. Информировать об изменениях, отметила она, нужно было постоянно, к примеру, на квитанциях в начале отопительного сезона.



Замминистр ЖКХ республики Марат Шангареев выразил по поводу высказывания депутата несогласие, отметив, что жителей республики подробно информировали об изменения в прошлом отопительном сезоне. По его словам, «вышло около тысячи публикаций на эту тему», в министерстве также открыли горячую линию, но позвонили на нее с вопросами лишь 15 человек.





«По опыту с капремонтом знаем, что пока люди не получат квитанции с суммами, они не начинают разбираться и задавать вопросы, из чего они складываются. Так произошло и сейчас», – заявил он.

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