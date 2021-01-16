Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » В Башкортостане депутат извинилась за плохое информирование населения о росте платы за отопление

В Башкортостане депутат извинилась за плохое информирование населения о росте платы за отопление

В Башкортостане депутат извинилась за плохое информирование населения о росте платы за отопление

| 16 янв 2021 | 18:36

Зампредседателя комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Госсобрания РБ Елена Родина извинилась 15 января перед жителями республики из-за ситуации с возросшими счетами за отопление. Депутат также попросила сделать тоже самое ресурсников, сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на круглый стол «КП-Уфа».



По мнению Родиной, нужно извиниться за недостаточное информирование о грядущем повышении платы за отопление в связи с введением схемы 1/8. Информировать об изменениях, отметила она, нужно было постоянно, к примеру, на квитанциях в начале отопительного сезона. 

Замминистр ЖКХ республики Марат Шангареев выразил по поводу высказывания депутата несогласие, отметив, что жителей республики подробно информировали об изменения в прошлом отопительном сезоне. По его словам, «вышло около тысячи публикаций на эту тему», в министерстве также открыли горячую линию, но позвонили на нее с вопросами лишь 15 человек. 


«По опыту с капремонтом знаем, что пока люди не получат квитанции с суммами, они не начинают разбираться и задавать вопросы, из чего они складываются. Так произошло и сейчас», – заявил он.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: