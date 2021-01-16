В Башкортостане депутат извинилась за плохое информирование населения о росте платы за отопление
| 16 янв 2021 | 18:36
Зампредседателя комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Госсобрания РБ Елена Родина извинилась 15 января перед жителями республики из-за ситуации с возросшими счетами за отопление. Депутат также попросила сделать тоже самое ресурсников, сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на круглый стол «КП-Уфа».
По мнению Родиной, нужно извиниться за недостаточное информирование о грядущем повышении платы за отопление в связи с введением схемы 1/8. Информировать об изменениях, отметила она, нужно было постоянно, к примеру, на квитанциях в начале отопительного сезона.
Замминистр ЖКХ республики Марат Шангареев выразил по поводу высказывания депутата несогласие, отметив, что жителей республики подробно информировали об изменения в прошлом отопительном сезоне. По его словам, «вышло около тысячи публикаций на эту тему», в министерстве также открыли горячую линию, но позвонили на нее с вопросами лишь 15 человек.