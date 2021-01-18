Хабиров подписал измененный указ о режиме повышенной готовности

| 18 янв 2021 | 15:22

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 18 января, внес очередные изменения в указ о повышенной готовности из-за угрозы распространения COVID-19. В новой редакции документа вернулись к обычному режиму социальные учреждения и с ограничениями возобновлены спортивные соревнования.







В указе, к примеру, возобновляют официальные спортивные соревнования всероссийского и республиканского уровней при том условии, что они будут заполнены не менее 50 процентов от вместимости спортивного объекта под открытым небом и не менее 30 процентов - в помещении.



Подведомственные учреждения Минтруда и соцзащиты, которые ранее были на изоляции, с сегодняшнего дня должны последовательно начать переходить к обычному режиму. То же самое касается и учреждений Минобразования и науки.

Заведения общепита должны ограничить режим работы с 2:00 до 6:00 местного времени, допуск посетителей нужно завершить до 23:00.



Режим самоизоляции по-прежнему сохраняется для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram