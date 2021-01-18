Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » Хабиров подписал измененный указ о режиме повышенной готовности

Хабиров подписал измененный указ о режиме повышенной готовности

Хабиров подписал измененный указ о режиме повышенной готовности

| 18 янв 2021 | 15:22

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 18 января, внес очередные изменения в указ о повышенной готовности из-за угрозы распространения COVID-19. В новой редакции документа вернулись к обычному режиму социальные учреждения и с ограничениями возобновлены спортивные соревнования.



В указе, к примеру, возобновляют официальные спортивные соревнования всероссийского и республиканского уровней при том условии, что они будут заполнены не менее 50 процентов от вместимости спортивного объекта под открытым небом и не менее 30 процентов - в помещении.

Подведомственные учреждения Минтруда и соцзащиты, которые ранее были на изоляции, с сегодняшнего дня должны последовательно начать переходить к обычному режиму. То же самое касается и учреждений Минобразования и науки. 

Заведения общепита должны ограничить режим работы с 2:00 до 6:00 местного времени, допуск посетителей нужно завершить до 23:00. 

Режим самоизоляции по-прежнему сохраняется для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: