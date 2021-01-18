Глава Архангельского района Ильшат Аминев уходит в отставку

Архангельский район | 18 янв 2021 | 16:26

В отставку уходит глава Архангельского района Ильшат Аминев. Имя нового руководителя объявят после заседания райсовета.







Аминева на карандаш взяли еще в марте 2020 года, когда в школах было организовано некачественное питание. Он был в отпуске и отдуваться за него пришлось замам. Источник ProUfu.ru сообщал, что в Правительстве РБ задумались о его отставке. Однако ему удалось удержаться на своем месте.



Спустя пару Аминеву попало вновь. Хабиров возмутился тем, что главы семи районов, в том числе Архангельского, находятся в отпуске в период высокого риска коронавируса Поэтому приказал, чтобы все они на следующий день сидели на работе. Только вот Ильшат Нажмитдинович не смог приступить к своим обязанностям, поскольку ушел на самоизоляцию после прилета из моря.

Последней каплей в этой истории стало его противостояние с районными депутатами, которые довольно упорно пытались отправить в отставку по недоверию.





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Источник: КушТау on-line

Фото: из открытых источников