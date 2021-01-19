Радий Хабиров рассказал подробности об антиковидном паспорте

| 19 янв 2021 | 11:11

Глава Башкирии Радий Хабиров в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил подробности о работе антиковидного паспорта. По словам политика, за время коронавируса они искали инструменты для эффективной борьбы и комфортных ограничений для жителей. Создание антиковидного паспорта отвечает этим запросам, отметил Радий Хабиров. Кроме того, власти решили предоставить льготы и скидки обладателям нового документа.







«Эта идея родилась не сегодня, мы её долго прорабатывали. Провели переговоры с торговыми сетями, фитнес-клубами, различными организациями. Мы даже подумали: у нас играет хоккейный клуб «Салават Юлаев», и есть определённое ограничение по количеству мест в ледовом дворце. Но для тех, у кого будет антиковидный паспорт, мы будем открывать отдельные трибуны, увеличивать заполняемость арены», — заявил политик.



Антиковидный паспорт будет в виде QR-кода. После вакцинации его данные автоматически попадут в республиканскую автоматизированную систему. Новый документ также могут получить те, кто переболел и обладает антителами.





«Паспорт мы предлагаем выдавать двум категориям людей: тем, кто вакцинировался, и тем, кто сдал анализы в сертифицированных учреждениях и может подтвердить наличие антител. Эта информация по нашей республиканской медицинской автоматизированной системе также попадает в личный кабинет и позволяет получить этот паспорт», — рассказал Радий Хабиров.

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