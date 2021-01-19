Радий Хабиров рассказал подробности об антиковидном паспорте
| 19 янв 2021 | 11:11
Глава Башкирии Радий Хабиров в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил подробности о работе антиковидного паспорта. По словам политика, за время коронавируса они искали инструменты для эффективной борьбы и комфортных ограничений для жителей. Создание антиковидного паспорта отвечает этим запросам, отметил Радий Хабиров. Кроме того, власти решили предоставить льготы и скидки обладателям нового документа.
«Эта идея родилась не сегодня, мы её долго прорабатывали. Провели переговоры с торговыми сетями, фитнес-клубами, различными организациями. Мы даже подумали: у нас играет хоккейный клуб «Салават Юлаев», и есть определённое ограничение по количеству мест в ледовом дворце. Но для тех, у кого будет антиковидный паспорт, мы будем открывать отдельные трибуны, увеличивать заполняемость арены», — заявил политик.
Антиковидный паспорт будет в виде QR-кода. После вакцинации его данные автоматически попадут в республиканскую автоматизированную систему. Новый документ также могут получить те, кто переболел и обладает антителами.