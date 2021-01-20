Валентина Матвиенка назвала утопией внедрение антиковидных паспортов

Коронавирус в Башкирии | 20 янв 2021 | 16:34

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции в Москве высказала свое мнение о выдаче людям, переболевшим коронавирусом или прошедшим вакцинацию, специальных документов. Она выступила против подобного разделения граждан и назвала саму идею выдачи антиковидных паспортов утопичной. Об этом сообщил информационный портал РБК-УФа.







— Даже если человек переболел, сегодня у него есть антитела, через месяц может не быть. Я категорический противник такого рода документов, — заявила Валентина Матвиенко.

По ее словам, гораздо важнее объяснить людям важность массовой вакцинации. Это будет способствовать приобретению коллективного иммунитета в обществе. Напомним, ранее о старте проекта «Антиковидный паспорт Башкортостана» сообщил Радий Хабиров. Жителям республики, получившим подобный документ, будут предоставлены дополнительные скидки в магазинах и заведениях общественного питания. А главное, на них не будет распространяться ограничение по режиму повышенной готовности, сохранится только требование носить маску. Однако граждане, желающие получить паспорт, но уже переболевшие COVID-19, должны пройти тест на антитела за свой счет.





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