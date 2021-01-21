Радий Хабиров утвердил правила ношения делового башкирского костюма
| 21 янв 2021 | 20:26
Руководитель Башкирии Радий Хабиров утвердил правила ношения делового башкирского костюма. Распоряжение за подписью политика опубликовано на сайте правовой информации.
В описании мужского костюма значится стилизованный казакин с воротником-полустойкой с косыми бортами, классические брюки или брюки с лампасами. Рубашки должны быть однотонными, на них допускается неброская вышивка. В тон костюму должен быть подобран классический вариант деловой обуви. В распоряжении значится, что костюм может быть дополнен камзолом, поясом-кушаком или башкирской тюбетейкой. В части ювелирных украшений разрешены перстни и печатки.
Женский стилизованный деловой костюм может включать в себя деловое платье с рукавами не менее двух третей (допускается неброская вышивка), блузку и юбку в тон с вышивкой, деловой пиджак или жилет, стилизованный елян (удлиненный жилет), камзол, рубашку или блузку. Классическая обувь должна гармонировать с выбранным вариантом. Допускается использовать неброские браслеты и кольца, нагрудники, перевязи и ожерелья.
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