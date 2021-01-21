| 21 янв 2021 | 20:26

Руководитель Башкирии Радий Хабиров утвердил правила ношения делового башкирского костюма. Распоряжение за подписью политика опубликовано на сайте правовой информации.







В описании мужского костюма значится стилизованный казакин с воротником-полустойкой с косыми бортами, классические брюки или брюки с лампасами. Рубашки должны быть однотонными, на них допускается неброская вышивка. В тон костюму должен быть подобран классический вариант деловой обуви. В распоряжении значится, что костюм может быть дополнен камзолом, поясом-кушаком или башкирской тюбетейкой. В части ювелирных украшений разрешены перстни и печатки.

Женский стилизованный деловой костюм может включать в себя деловое платье с рукавами не менее двух третей (допускается неброская вышивка), блузку и юбку в тон с вышивкой, деловой пиджак или жилет, стилизованный елян (удлиненный жилет), камзол, рубашку или блузку. Классическая обувь должна гармонировать с выбранным вариантом. Допускается использовать неброские браслеты и кольца, нагрудники, перевязи и ожерелья.

Читайте также: Радий Хабиров рассказал подробности об антиковидном паспорте

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: glavarb.ru

В общих правилах к мужским и женским костюмам значится, что они должны быть однотонными, яркие цвета использовать в одежде нельзя. Стилизованный костюм или его части не разрешено совмещать со спецодеждой, джинсами, шортами, прозрачными блузами, яркой одеждой, а также со спортивной, пляжной обувью, босоножками и обувью с массивной платформой. В описании костюмов также указано, что их нельзя сочетать с несоответствующей классическому стилю прической.