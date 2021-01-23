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Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился изъять земли для строительства Восточного выезда

Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился изъять земли для строительства Восточного выезда

Уфа | 23 янв 2021 | 14:09

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил изъять у собственников 16 земельных участков вместе с постройками. Как следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, эти меры необходимы для строительства Восточного выезда. При этом на самом распоряжении указана дата 6 июля 2020 года, но документ был опубликован только 22 января 2021 года.

Земли, которые планируется изъять, расположены в садовых товариществах «Ягодка» (7 участков), «Заречное» (2), «Механизаторов» (1), «Чиполино». Также два участка находятся в Русско-Юрмашевском сельсовете, и три – в Уфе.

Минземимущества РБ обязано направить копии этого распоряжения собственникам указанных участков.

Ранее сообщалось, что в Уфе начали разбирать мост, расположенный на ул. Заки Валиди. Работы ведутся в ночное время.

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Источник: gorobzor.ru

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