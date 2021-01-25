В России планируют ввести штрафы за незаконную благотворительность

| 25 янв 2021 | 09:27

В России начнут штрафовать граждан и организации, которые незаконно собирают деньги на благотворительность. Использование ящиков для сбора пожертвований будет разрешено только при наличии договора, одобрения власти, а также, если сбор средств прописан в уставе. Соответствующие поправки будут внесены в КоАП РФ в марте 2021 года.







«Зачастую мошенники скачивают настоящие объявления о помощи больным детям, используя их данные и фотографии, однако собранные средства присваивают себе. Наказать за это их невозможно, так как никакой ответственности за это не предусмотрено. Сегодня правоохранительные органы говорят, что, поскольку это ничем не регулируется, они даже не будут этому препятствовать», — передают «Известия» слова автора законопроекта, зампреда комитета по контролю и регламенту Госдумы Натальи Костенко. Согласно законопроекту, нарушителям будут грозить штрафы от 5 до 150 тысяч рублей.

Глава комитета по региональной политике коммунист Николай Харитонов считает, что эти поправки могут помешать собирать помощь простым гражданам, которые оказались в тяжелой ситуации. «Понятно, что сегодня этим пользуются мошенники, но главное, чтобы не получилось так, что этими нормами мы преградим возможность обращаться за такой помощью к обществу простым гражданам», — отметил он.





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