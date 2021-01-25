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Радий Хабиров назвал дату ежегодного послания депутатам Курултая

Радий Хабиров назвал дату ежегодного послания депутатам Курултая

| 25 янв 2021 | 13:21

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве РБ поделился важной информацией. По его словам, согласно рабочей версии, оглашение ежегодного Послания Главы РБ намечено на 28 января, то есть, состоится на этой неделе.

— Оглашение Послания проведем с учетом санитарно-эпидемиологической правил, — отметил Радий Хабиров. — Не так много людей сможем пригласить. Поэтому большая часть граждан смогут увидеть его в прямом эфире — мы сделаем трансляцию.

В настоящий момент работа над Посланием завершается, я собрал многие ваши предложения.

Ранее сообщалось, что на оперативном совещании в правительстве Радий Хабиров заявил о необходимости навести порядок в школьном питании. Кроме того, изучить меню в социальных учреждениях. Как отметил Радий Хабиров, он узнал о школах, где полные тарелки еды остаются нетронутыми детьми.

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Источник: i-gazeta.com

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