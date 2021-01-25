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В ИА "Башинформ" изменился состав совета директоров

В ИА "Башинформ" изменился состав совета директоров

| 25 янв 2021 | 18:34

В совете директоров государственного информационного агентства «Башинформ» произошли изменения. В частности, состав покинул председатель общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов.

Согласно распоряжению республиканского правительства, досрочно прекращены полномочия бывшего заместителя руководителя агентства по печати и СМИ Артура Валеева, заместителя министра земельных и имущественных отношений Ольгу Иванову, а также управляющего директора ИА «Башинформ» Ростислава Мурзагулова.

Теперь в составе совета директоров находятся руководитель агентства по печати и СМИ Максим Ульчев, его заместитель Марат Газизов, начальник отдела экономического мониторинга и прогнозирования того же агентства Наталья Нурлыгаянова, а также замминистра земельных и имущественных отношений Фания Нафикова и начальник управления унитарными предприятиями и хозяйственными обществами Минземимущества Лейсан Измайлова.

Данный проект на согласование предоставило министерство земельных и имущественных отношений, которое является единственным акционером «Башинформа».

Напомним, ранее Ростислав Мурзагулов был назначен председателем общественной палаты Башкирии. Тогда он заявил, что намерен покинуть совет директоров «Башинформа».

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Источник: mkset.ru
Фото: pixabay

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