В ИА "Башинформ" изменился состав совета директоров

| 25 янв 2021 | 18:34

В совете директоров государственного информационного агентства «Башинформ» произошли изменения. В частности, состав покинул председатель общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов.







Согласно распоряжению республиканского правительства, досрочно прекращены полномочия бывшего заместителя руководителя агентства по печати и СМИ Артура Валеева, заместителя министра земельных и имущественных отношений Ольгу Иванову, а также управляющего директора ИА «Башинформ» Ростислава Мурзагулова.



Теперь в составе совета директоров находятся руководитель агентства по печати и СМИ Максим Ульчев, его заместитель Марат Газизов, начальник отдела экономического мониторинга и прогнозирования того же агентства Наталья Нурлыгаянова, а также замминистра земельных и имущественных отношений Фания Нафикова и начальник управления унитарными предприятиями и хозяйственными обществами Минземимущества Лейсан Измайлова.

Данный проект на согласование предоставило министерство земельных и имущественных отношений, которое является единственным акционером «Башинформа».



Напомним, ранее Ростислав Мурзагулов был назначен председателем общественной палаты Башкирии. Тогда он заявил, что намерен покинуть совет директоров «Башинформа».





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Фото: pixabay