В Башкирии хотят запретить курение электронных сигарет в общественных местах

| 26 янв 2021 | 10:58

Депутаты Курултая Башкирии намерены 29 января на пленарном заседании принять законопроект Госсобрания, который бы внес новые ограничения на употребление бестабачной никотиносодержащей продукции. Речь идет в данном случае об электронных сигаретах.







«В частности, речь идет о запрете употребления такой продукции в общественных местах, включая остановки общественного транспорта, парковки, подземные переходы, парки и скверы», – пояснил председатель башкирского парламента Константин Толкачев.



По его словам, в докладе Всемирной организации здравоохранения отмечается, что аэрозоль, образуемый при курении электронных изделий, содержит гликоли, альдегиды, летучие органические вещества, частицы силиката и другие токсичные элементы.





«В республике действует закон, запрещающий продавать детям электронные устройства для курения. Но если молодежь свободно курит вейпы в общественных местах, то и подростки с большей вероятностью поддадутся этой пагубной моде», – отметил Толкачев.

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