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У Радия Хабирова сегодня родился сын

У Радия Хабирова сегодня родился сын

Уфа | 26 янв 2021 | 11:24

Радий Хабиров и его супруга Каринэ Хабирова вновь стали родителями. Сегодня, 26 января, у Главы Башкирии родился сын. Об этом сообщает издание «ProUral».

На пресс-конференции с Главой региона, Радий Хабиров подтвердил слухи о скором рождении малыша. Пара отказалась от новогоднего путешествия, потому что ожидала появление ребёнка. По данным источников bash.news, роды планировались на вторник — ребёнок появился в обозначенный врачами срок. 

На сегодня в администрации Главы все мероприятия с участием Радия Хабирова отменены.

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Источник: bash.news
Фото: Instagram | k.khabirova

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