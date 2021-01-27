Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » 28 февраля Радий Хабиров обратится с посланием к Госсобранию

28 февраля Радий Хабиров обратится с посланием к Госсобранию

28 февраля Радий Хабиров обратится с посланием к Госсобранию

| 27 янв 2021 | 17:56

Глава Башкирии Радий Хабиров обратится с посланием госсобранию региона 28 января. Об этом 27 января сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что обращение, которое запланировано на 11:00 часов 28 января можно будет увидеть не только на региональных телеканалах, но также в социальных сетях, и в YouTube.

Отмечается, что послание главы Башкирии проходит ежегодно и является одним из важнейших документов, который определяет основные направления развития республики на ближайшую перспективу с учётом экономических и политических реалий.


«Послание охватывает все аспекты жизни региона — состояние законодательной базы, экономики, разных отраслей промышленности и сельского хозяйства, здравоохранения, образования, социальной сферы», — говорится в сообщении.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: regnum.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: