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Глава Башкирии Радий Хабиров извинился за ремонт моста в Уфе

Глава Башкирии Радий Хабиров извинился за ремонт моста в Уфе

| 28 янв 2021 | 12:15

Сегодня, 28 января, Радий Хабиров обратился с ежегодным посланием к Госсобранию-Курултаю Башкирии. Глава региона обозначил направления работы по улучшению республики.

Так, Радий Хабиров не мог не упомянуть о глобальной реконструкции путепровода на Заки Валиди. Ремонт дороги вызвал массу недовольств и огромные трудности в передвижении. Глава Башкирии попросил прощение у уфимцев за временные трудности.

Радий Хабиров, глава Башкирии:

Продолжаем строить новый Бельский мост. Прокладываем дорогу Бирск-Тастуба-Сатка. Строим мост в створе улицы Интернациональная. Сегодня с этой трибуны я хочу извиниться за неудобства в связи с реконструкцией путепровода на Заки Валиди. Мы понимали, что это вызовет напряжения. Но других вариантов не было. Когда мы в сжатые сроки завершим работы, ситуация на въезде изменится. Ставлю задачу завершить реконструкцию до 1 сентября.

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Источник: bash.news

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