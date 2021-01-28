В Башкирии проблему обманутых дольщиков решат к 2024 году
| 28 янв 2021 | 12:22
Сегодня, 28 января, Радий Хабиров обратился с ежегодным посланием к Госсобранию-Курултаю Башкирии. Глава региона озвучил стратегические векторы развития республики на ближайшую и долгосрочную перспективу.
В том числе, Радий Хабиров пообещал решить проблему обманутых дольщиков уже к 2024 году. Для решения данной проблемы из федерального бюджета будет выделено более 8 млдр рублей.
Радий Хабиров, глава Башкирии:
Пусть эти новые дома будут наполнены звонкими детскими голосами. К 2024 году мы должны полностью решить проблему обманутых дольщиков. Для этого в бюджете заложены средства в размере 6 млрд рублей. Будем наращивать объемы жилья. Мы благодарны Владимиру Путину за его инициативы. До 2024 года мы получим из федерального бюджета более 8 млрд рублей.