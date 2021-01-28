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Радий Хабиров отметил, что он в ответе за всех жителей республики

Радий Хабиров отметил, что он в ответе за всех жителей республики

| 28 янв 2021 | 12:54

Сегодня, 28 января, Радий Хабиров обратился с ежегодным посланием к Госсобранию-Курултаю Башкирии. Глава региона обозначил самые актуальные векторы работы по улучшению и развитию республики.

Радий Хабиров отметил, что в ответе за всех жителей республики, поэтому готов принимать любую точку зрения и выслушивать справедливую критику.

Радий Хабиров, глава Башкирии:

Я, как Глава республики, отвечаю за всех ее жителей. Всех до единого. И умудренных опытом и совсем ещё юных. И с разной жизненной позицией, убеждениями и взглядами. В том числе и тех, кто нас справедливо критикует. Тем не менее, я уверен, друзья, что мы достойно пройдем наш общий путь. Проявляя мудрость и уважение друг к другу, общую волю и упорство в достижении цели. И укрепляя наше единство. Как говорят в нашем народе, тырышҡан – ташҡа ҡаҙаҡ ҡаҡҡан, ти халыҡ. Беҙ – тырыштар. Ниндәй генә ҡыйынлыҡтар килеп тыумаһын, беҙ барыһын да булдырырбыҙ. Хыялдарҙы тормошҡа ашырырбыҙ. Тот, кто старается, и в камень гвоздь вобьет. Мы – настойчивые и обязательно воплотим мечты в реальность! Агла, Башкирия! Вперёд, Башкортостан!

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Источник: bash.news

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