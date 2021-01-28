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Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, кем гордится

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, кем гордится

| 28 янв 2021 | 13:54

Глава Башкирии Радий Хабиров во время оглашения ежегодного послания Госсобранию РБ рассказал, кем он гордится. Он отметил, что прошлый год помог открыть настоящих героев, которые продемонстрировали замечательные примеры профессионализма и взаимовыручки. Люди проявили огромный запас прочности.

Радий Хабиров сказал, что гордится своими земляками. В первую очередь, врачами, медсестрами, которые в тяжелейших условиях показали свои высокие компетенции, стойкость и мужество.

— Я горжусь в целом системой здравоохранения, которая выдержала непростые испытания, доказала свою эффективность, сказал Радий Хабиров. — Это касается мобилизации коллективов медучреждений, работы службы скорой помощи, антиковидного ситуационного центра, переобучения врачей и многого другого.

Глава республики напомнил, что наши медики помогли в борьбе с коронавирусом коллегам из четырех российских регионов, а также Абхазии и Кыргызстана. Среди таких медиков он назвал заслуженного врача республики, доктора медицинских наук Алексея Пушкарева. Когда в апреле в РКБ имени Куватова сложилась непростая ситуация, он, как заведующий отделением, круглосуточно оказывал медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Сам переболел ковидом, и после излечения сразу же вернулся к работе.

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Также Радий Хабиров сообщил, что гордится волонтерами, трудовыми коллективами, предпринимателями, общественными организациями, которые оказывали помощь нуждающимся во время пандемии. Они привозили им продуктовые наборы и лекарства, заботились об одиноких стариках и инвалидах, на своих автомобилях бесплатно развозили врачей.
— Горжусь студентами-медиками, которые наравне с врачами и медсестрами трудились в инфекционных госпиталях, антиковидными инспекторами в школах, — сказал Глава РБ. — Мы учредили особую государственную награду — нагрудный знак «Доброволец (волонтер) Башкортостана».
Радий Хабиров попросил подняться студентку, волонтера Кристину Спиридонову. Она работала руководителем колл-центра по обзвону жителей, которые находились в зоне риска, координировала работу волонтеров, активно оказывала помощь людям. Ее наградили грамотой президента России.

Особые слова благодарности Радий Хабиров выразил учителями, преподавателями колледжей и вузов, которые, как и врачи, оказались в сложной ситуации. В сжатые сроки все учебные заведения республики были вынуждены перейти на дистанционное обучение. И педагоги успешно справились с этой непростой задачей.

Руководитель республики также поблагодарил строителей, которые в рекордные сроки первыми в России построили современные инфекционные центры в Уфе и Стерлитамаке. Этот опыт был признан лучшим в России, а подобные ковид-госпитали в виде «цветков курая» появились и в других регионах.

Радий Хабиров напомнил, что республика «своих не бросает».
— Мы вернули домой всех наших туристов, оказавшихся за пределами Башкортостана и России, — напомнил Глава Башкирии. — Приняли также решение вывести на родину вахтовиков, чтобы оградить их от массовой эпидемии. Организовали спецрейсы, разместили их в обсерваторах. В целом через них прошло около 25 тысяч наших «северян».


Также Радий Хабиров поблагодарил работников культуры. Ведь без театров, концертов, кино, литературы жить было бы сложно.

— Наши артисты, художники, писатели, музейные работники запустили десятки онлайн-ресурсов, интернет-акции и мастер-классы, виртуальные экскурсии и концертные программы, — сказал руководитель республики.

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Источник: i-gazeta.com

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