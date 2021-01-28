Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, кем гордится
| 28 янв 2021 | 13:54
Глава Башкирии Радий Хабиров во время оглашения ежегодного послания Госсобранию РБ рассказал, кем он гордится. Он отметил, что прошлый год помог открыть настоящих героев, которые продемонстрировали замечательные примеры профессионализма и взаимовыручки. Люди проявили огромный запас прочности.
Радий Хабиров сказал, что гордится своими земляками. В первую очередь, врачами, медсестрами, которые в тяжелейших условиях показали свои высокие компетенции, стойкость и мужество.
Глава республики напомнил, что наши медики помогли в борьбе с коронавирусом коллегам из четырех российских регионов, а также Абхазии и Кыргызстана. Среди таких медиков он назвал заслуженного врача республики, доктора медицинских наук Алексея Пушкарева. Когда в апреле в РКБ имени Куватова сложилась непростая ситуация, он, как заведующий отделением, круглосуточно оказывал медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Сам переболел ковидом, и после излечения сразу же вернулся к работе.
Особые слова благодарности Радий Хабиров выразил учителями, преподавателями колледжей и вузов, которые, как и врачи, оказались в сложной ситуации. В сжатые сроки все учебные заведения республики были вынуждены перейти на дистанционное обучение. И педагоги успешно справились с этой непростой задачей.
Руководитель республики также поблагодарил строителей, которые в рекордные сроки первыми в России построили современные инфекционные центры в Уфе и Стерлитамаке. Этот опыт был признан лучшим в России, а подобные ковид-госпитали в виде «цветков курая» появились и в других регионах.
Радий Хабиров напомнил, что республика «своих не бросает».
Также Радий Хабиров поблагодарил работников культуры. Ведь без театров, концертов, кино, литературы жить было бы сложно.