Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, кем гордится

| 28 янв 2021 | 13:54

Глава Башкирии Радий Хабиров во время оглашения ежегодного послания Госсобранию РБ рассказал, кем он гордится. Он отметил, что прошлый год помог открыть настоящих героев, которые продемонстрировали замечательные примеры профессионализма и взаимовыручки. Люди проявили огромный запас прочности.







Радий Хабиров сказал, что гордится своими земляками. В первую очередь, врачами, медсестрами, которые в тяжелейших условиях показали свои высокие компетенции, стойкость и мужество.

— Я горжусь в целом системой здравоохранения, которая выдержала непростые испытания, доказала свою эффективность, сказал Радий Хабиров. — Это касается мобилизации коллективов медучреждений, работы службы скорой помощи, антиковидного ситуационного центра, переобучения врачей и многого другого.

Глава республики напомнил, что наши медики помогли в борьбе с коронавирусом коллегам из четырех российских регионов, а также Абхазии и Кыргызстана. Среди таких медиков он назвал заслуженного врача республики, доктора медицинских наук Алексея Пушкарева. Когда в апреле в РКБ имени Куватова сложилась непростая ситуация, он, как заведующий отделением, круглосуточно оказывал медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Сам переболел ковидом, и после излечения сразу же вернулся к работе.

— Горжусь студентами-медиками, которые наравне с врачами и медсестрами трудились в инфекционных госпиталях, антиковидными инспекторами в школах, — сказал Глава РБ. — Мы учредили особую государственную награду — нагрудный знак «Доброволец (волонтер) Башкортостана».

— Мы вернули домой всех наших туристов, оказавшихся за пределами Башкортостана и России, — напомнил Глава Башкирии. — Приняли также решение вывести на родину вахтовиков, чтобы оградить их от массовой эпидемии. Организовали спецрейсы, разместили их в обсерваторах. В целом через них прошло около 25 тысяч наших «северян».









Также Радий Хабиров сообщил, что гордится волонтерами, трудовыми коллективами, предпринимателями, общественными организациями, которые оказывали помощь нуждающимся во время пандемии. Они привозили им продуктовые наборы и лекарства, заботились об одиноких стариках и инвалидах, на своих автомобилях бесплатно развозили врачей.Радий Хабиров попросил подняться студентку, волонтера Кристину Спиридонову. Она работала руководителем колл-центра по обзвону жителей, которые находились в зоне риска, координировала работу волонтеров, активно оказывала помощь людям. Ее наградили грамотой президента России.Особые слова благодарности Радий Хабиров выразил учителями, преподавателями колледжей и вузов, которые, как и врачи, оказались в сложной ситуации. В сжатые сроки все учебные заведения республики были вынуждены перейти на дистанционное обучение. И педагоги успешно справились с этой непростой задачей.Руководитель республики также поблагодарил строителей, которые в рекордные сроки первыми в России построили современные инфекционные центры в Уфе и Стерлитамаке. Этот опыт был признан лучшим в России, а подобные ковид-госпитали в виде «цветков курая» появились и в других регионах.Радий Хабиров напомнил, что республика «своих не бросает».

Также Радий Хабиров поблагодарил работников культуры. Ведь без театров, концертов, кино, литературы жить было бы сложно.

— Наши артисты, художники, писатели, музейные работники запустили десятки онлайн-ресурсов, интернет-акции и мастер-классы, виртуальные экскурсии и концертные программы, — сказал руководитель республики.

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