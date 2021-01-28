Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » До конца года Хабиров пообещал восстановить рынок труда

До конца года Хабиров пообещал восстановить рынок труда

До конца года Хабиров пообещал восстановить рынок труда

| 28 янв 2021 | 14:16

Власти Башкирии разработали программу по снижению безработицы. Об этом глава региона Радий Хабиров рассказал во время ежегодного послания Госсобранию республики.

Радий Хабиров отметил, что показатели занятости и безработицы на сегодняшний день не устраивают власти. Уровень безработицы достиг 6%. Планируется, что до конца года в Башкирии полностью восстановится рынок труда.

- Соответствующий комплекс мер подготовлен, поручения правительству даны, - сказал глава Башкирии.

Напомним, на оперативном совещании в правительстве 18 января Радий Хабиров сообщил, что показатель по безработице в республике выше, чем в среднем по России. Он также признался, что данная цифра, беспокоит его больше всего. Отметим, что без работы остались более 200 тысяч человек.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: mkset.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: