Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности, смягчив ограничения

Коронавирус в Башкирии | 29 янв 2021 | 12:23

Сегодня, 29 января, глава Башкирии Радий Хабиров внес очередные изменения в указ о повышенной готовности из-за угрозы распространения COVID-19. В новой редакции документа для пожилых старше 65 лет сохраняется обязательная самоизоляция до 11 февраля 2021 года.







Кроме того, отменяются или переносятся все мероприятия, где запланировано участие больше 100 человек или иностранных граждан. Для кинотеатров и концертных залов увеличивается заполняемость помещений до 70%. Такое процентное соотношение действует и для спортивных мероприятий в крытых помещениях, на открытом воздухе — 85%.



С 27 марта в Башкирии возобновляют работу детские санатории и оздоровительные лагеря. Также с 8 февраля студенты переходят в очную форму обучения.

Ранее сообщалось о том, что вводить в российских регионах какие-либо дополнительные документы для вакцинированных от коронавируса недопустимо. Такое мнение выразила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании российского президента Владимира Путина с членами правительства.





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