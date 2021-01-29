"Больше в республике такого не будет": Хабиров о завышенных счетах за отопление | видео

| 29 янв 2021 | 15:38

Глава Башкирии Радий Хабиров выложил очень эмоциональный пост в соцсетях. Он высказался по одной из самых наболевших проблем с республике — завышенным счетам за отопление.





Руководитель республики выложил видео из МУП УИС, где он встретил жительницу Уфы, оформляющую перерасчет платы за отопление.

— Откровенно говоря, очень стыдно за своих коллег, допустивших такое, и стыдно перед людьми, которых мы так обидели, — высказался Глава республики.

— Подготовку к зиме коллеги из МинЖКХ и ЖКХ Уфы провели с недостатками — будут наказаны, — отметил Глава РБ.

Радий Хабиров сообщил, что перерасчеты платы за отопление будут обязательно выполнены. Эта работа уже началась.

Радий Хабиров сообщил, что техсостояние системы учета тепла будет исправлено.

— Больше в республике такого не будет, — подытожил Глава Башкирии.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: скрин видео