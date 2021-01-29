"Больше в республике такого не будет": Хабиров о завышенных счетах за отопление | видео
| 29 янв 2021 | 15:38
Глава Башкирии Радий Хабиров выложил очень эмоциональный пост в соцсетях. Он высказался по одной из самых наболевших проблем с республике — завышенным счетам за отопление.
Руководитель республики выложил видео из МУП УИС, где он встретил жительницу Уфы, оформляющую перерасчет платы за отопление.
— Откровенно говоря, очень стыдно за своих коллег, допустивших такое, и стыдно перед людьми, которых мы так обидели, — высказался Глава республики.Радий Хабиров сообщил, что перерасчеты платы за отопление будут обязательно выполнены. Эта работа уже началась.
— Подготовку к зиме коллеги из МинЖКХ и ЖКХ Уфы провели с недостатками — будут наказаны, — отметил Глава РБ.
Радий Хабиров сообщил, что техсостояние системы учета тепла будет исправлено.
— Больше в республике такого не будет, — подытожил Глава Башкирии.
Источник:
i-gazeta.com
Фото: скрин видео
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