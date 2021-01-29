Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » "Больше в республике такого не будет": Хабиров о завышенных счетах за отопление | видео

"Больше в республике такого не будет": Хабиров о завышенных счетах за отопление | видео

"Больше в республике такого не будет": Хабиров о завышенных счетах за отопление | видео

| 29 янв 2021 | 15:38

Глава Башкирии Радий Хабиров выложил очень эмоциональный пост в соцсетях. Он высказался по одной из самых наболевших проблем с республике — завышенным счетам за отопление.

Руководитель республики выложил видео из МУП УИС, где он встретил жительницу Уфы, оформляющую перерасчет платы за отопление.

— Откровенно говоря, очень стыдно за своих коллег, допустивших такое, и стыдно перед людьми, которых мы так обидели, — высказался Глава республики.
Радий Хабиров сообщил, что перерасчеты платы за отопление будут обязательно выполнены. Эта работа уже началась.
— Подготовку к зиме коллеги из МинЖКХ и ЖКХ Уфы провели с недостатками — будут наказаны, — отметил Глава РБ.

Радий Хабиров сообщил, что техсостояние системы учета тепла будет исправлено.

— Больше в республике такого не будет, — подытожил Глава Башкирии.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: i-gazeta.com
Фото: скрин видео

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: