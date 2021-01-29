В сети опубликовали первое фото с новорожденным сыном Хабирова

Уфа | 29 янв 2021 | 19:07

В социальной сети Инстаграм сегодня, 29 января, появилась фотография главы Башкирии Радия Хабирова и его новорожденного малыша с супругой. Судя по всему, кадр сделан во время выписки из роддома.







– Благодарим за оказанное доверие и выбор нашего госпиталя для такого важного события. Желаем крепкого здоровья малышу и пусть растет счастливым. Пусть будет в вашей семье гармония, много любви и великолепных моментов, связанных с общей радостью, – поздравил чету Хабировых коллектив роддома.



Из опубликованной информации следует, что роды принимал сам главный врач частного госпиталя в Уфе. Судя по кадрам, Каринэ Хабирова себя хорошо чувствует и прекрасно выглядит.

Глава республики стал отцом в четвертый раз 26 января. Позже стало известно, что он назвал своего сына Тимером (железный).





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Фото: соцсети