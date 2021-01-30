Инициатор закона о занижении оценок митингующим студентам заявил, что СМИ неправильно истолковали его проект
| 30 янв 2021 | 17:15
Инициатор закона о занижении оценок митингующим студентам и школьникам – депутат башкирского парламента Владимир Нагорный заявил, что СМИ неправильно истолковали проект. По его словам, речь идет только об учащихся вузов и техникумов, а не школьниках. Кроме того, парламентарий решил проработать правовую сторону закона из-за общественного резонанса.
Ранее СМИ сообщили, что депутат башкирского парламента Владимир Нагорный разработал закон предусматривающий оценку студентам и школьникам «за прилежание». Якобы, если они будут участвовать в несогласованных акциях и будут задержаны в административном порядке, им будут выставлять низкие оценки. Кроме того, сообщалось, что эти оценки снизят рейтинг ученика при сдаче госэкзаменов.
Глава Башкирии Радий Хабиров отрицательно оценил эту инициативу, назвал ее бессмысленной и вредной. Он призвал депутатов и чиновников активнее работать с молодежью, дискутировать с ними, воспитывать их на своем примере, а когда нужно, признавать свои ошибки.
Депутат отмечает, что под действие закона могут попасть только те граждане, кто привлечен к административной ответственности через суд.
Напомним, что 23 января на несогласованном митинге в Уфе были задержаны 90 человек, из них более 20 несовершеннолетних.