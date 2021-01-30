Инициатор закона о занижении оценок митингующим студентам заявил, что СМИ неправильно истолковали его проект

| 30 янв 2021 | 17:15

Инициатор закона о занижении оценок митингующим студентам и школьникам – депутат башкирского парламента Владимир Нагорный заявил, что СМИ неправильно истолковали проект. По его словам, речь идет только об учащихся вузов и техникумов, а не школьниках. Кроме того, парламентарий решил проработать правовую сторону закона из-за общественного резонанса.







Ранее СМИ сообщили, что депутат башкирского парламента Владимир Нагорный разработал закон предусматривающий оценку студентам и школьникам «за прилежание». Якобы, если они будут участвовать в несогласованных акциях и будут задержаны в административном порядке, им будут выставлять низкие оценки. Кроме того, сообщалось, что эти оценки снизят рейтинг ученика при сдаче госэкзаменов.



Глава Башкирии Радий Хабиров отрицательно оценил эту инициативу, назвал ее бессмысленной и вредной. Он призвал депутатов и чиновников активнее работать с молодежью, дискутировать с ними, воспитывать их на своем примере, а когда нужно, признавать свои ошибки.





- Сегодня много шума вызвал подготовленный законопроект о возможности исключения из средних и высших учебных заведений, а также непринятии в них абитуриентов, которые были привлечены в соответствии с действующим законодательством к административной ответственности за нарушение установленного порядка организации митингов, демонстраций, - пишет Нагорный в своем инстаграм.









По его словам, «этот законопроект некоторыми СМИ был неправильно истолкован. Речь идет только о студентах средних и высших учебных заведений, а не об учащихся школ».

Депутат отмечает, что под действие закона могут попасть только те граждане, кто привлечен к административной ответственности через суд.

- Надо прямо сказать что мнения о законопроекте сильно разнятся, поэтому сейчас прорабатывается правовая сторона вопроса и обоснование его необходимости, - подытожил инициатор закона.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

В госсобрании Башкирии сообщили, что законопроект пока не поступил в парламент региона.Напомним, что 23 января на несогласованном митинге в Уфе были задержаны 90 человек, из них более 20 несовершеннолетних.