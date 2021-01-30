В Башкирии, после перерыва из-за коронавируса, возобновится диспансеризация населения

| 30 янв 2021 | 20:25

Радий Хабиров в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил о новом решении, которые приняли власти республики, передает пресс-служба главы Башкирии. По словам руководителя региона, в скором времени снова возродится диспансеризация.







– Мы приняли для себя еще одно решение – через неделю мы начинаем диспансеризацию. Это очень важное направление, реальное спасение жизней. Это ранняя диагностика онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний и так далее, – отметил он.



Хабиров заявил, что важно освободившиеся медицинские ресурсы ресурсы (после стабилизации ситуации с коронавирусом, – прим.) «срочно переводить» на лечение других заболеваний, отметив, что «диспансеризация – это обязательная деятельность», чтобы выявлять опасные заболевания на ранних стадиях.

Ранее сообщалось о том, что 29 января, глава Башкирии Радий Хабиров внес очередные изменения в указ о повышенной готовности из-за угрозы распространения COVID-19. В новой редакции документа для пожилых старше 65 лет сохраняется обязательная самоизоляция до 11 февраля 2021 года.





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