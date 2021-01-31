Радий Хабиров встретился в Нефтекамске с волонтерами проекта "Наша забота"

Коронавирус в Башкирии | 31 янв 2021 | 12:08

Глава Башкирии Радий Хабиров 30 января в Нефтекамске встретился с волонтерами проекта «Наша забота» и молодежным активом партии «Единая Россия». Руководитель региона поблагодарил их за волонтерскую деятельность в период пандемии, наградив благодарственными письмами. Глава также отметил, что сейчас «единственный шанс» у республики победить коронавирус – это вакцинация.







«Не могу сказать, что мы полностью вышли из пандемии, но уверен, что прошли самые сложные испытания. 2020 год был очень тяжелым. И именно в этот период наши волонтеры подставили свои плечи, стали помогать ветеранам, пожилым, малоимущим. Вы оказали неоценимую поддержку. Когда человеку плохо, и в эту минуту приходит помощь – ничего не может быть важнее этого. Мы не сворачиваем наши волонтерские штабы, продолжаем оказывать помощь тем, кому она необходима», – заявил Хабиров.

По его словам, в настоящий момент удалось выявить 8 300 нуждающихся жителей, которые не состоят на учете в органах соцзащиты. Вскоре, отметил он, в регионе раздадут продуктовые наборы малоимущим семьям.

«Сейчас главная задача, которая стоит перед нами, – это вакцинация. Решение о том, делать или не делать прививку, каждый принимает добровольно. Но это наш единственный шанс победить коронавирус», – отметил он.

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