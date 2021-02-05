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Хабиров внес изменения в распоряжение о национальном костюме для чиновников

Хабиров внес изменения в распоряжение о национальном костюме для чиновников

| 05 фев 2021 | 10:55

Глава Башкирии Радий Хабиров сначала отменил свое прежнее распоряжение о правилах ношения чиновниками национального костюма, а потом подписал новое. Измененный вариант документа опубликован на портале правовой информации.

Новое распоряжение называется «Об утверждении описания стилизованного делового башкирского национального костюма» – из заголовка убрали слова «для ношения на служебных мероприятиях».

Также в документ добавили пункт, предлагающий «национально-культурным» и другим «этнокультурным» общественным объединениям республики внести свои варианты описаний стилизованных национальных деловых костюмов на рассмотрение в совет по межнациональным отношениям при главе Башкирии.

Кроме того, ранее стилизованные национальные костюмы чиновникам рекомендовалось носить «на служебных (официальных) мероприятиях». В новом варианте документа эта рекомендация касается только Дня национального костюма в Башкирии.

Новая версия документа подписана Радием Хабировым 28 января и опубликована на портале правовой информации 3 февраля. 

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Источник: ufa.aif.ru

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