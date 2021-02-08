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Хабиров заявил об опасных вспышках чумы и птичьего гриппа рядом с Башкортостаном

Хабиров заявил об опасных вспышках чумы и птичьего гриппа рядом с Башкортостаном

| 08 фев 2021 | 10:29

Сегодня, 8 февраля, в правительстве состоялось традиционное оперативное совещание под председательством руководителя региона. В рамках встречи Радий Хабиров рассказал о том, что в России – в 8 субъектах – за месяц зарегистрировали 18 вспышек африканской чумы свиней.

Ближайший к Башкирии очаг находится в Татарстане. Также отмечается нестабильность ситуации по птичьему гриппу. Вспышки зафиксированы в том же Татарстане и Челябинской области.


— Это пугает, потому что подбирается очень близко. Это совсем рядом, коллеги. Одно наше неосторожное движение, и мы будем представлять из себя очаг, — отметил Радий Хабиров. — Управление Россельхознадзора по РБ должно усилить контроль за перемещением живых животных и птиц. Второе, Министерству природопользования и экологии необходимо обеспечить снижение плотности популяции дикого кабана до рекомендованного показателя. В-третьих, главам вести разъяснительную работу.
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Источник: proural.info

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