Хабиров назвал снижение смертности главной задачей для правительства Башкортостана

| 08 фев 2021 | 10:42

Глава Башкирии Радий Хабиров поставил правительству задачу о снижении смертности в текущем году. Об этом он заявил на оперативном совещании.







«Главная задача, по итогам которой, я считаю, что мы должны себя оценивать, и жители нас оценят по итогам 2021 года, – это снижение смертности. Это критически важная задача с учетом того, что довольно большое количество людей за этот год мы потеряли по разным причинам. Система здравоохранения работала на ковид, и сам он унес много жизней, и последствия от ковида, и так далее», – сказал Радий Хабиров.

В республике уже в ближайшее время начнутся мероприятия, направленные на профилактику заболеваний. Об этом сказали в региональном Минздраве.

«Ориентировочно с 15 февраля начнем активную работу дневных стационаров – профосмотры и диспансеризацию. Выездные мероприятия уже проводятся, работают модули Республиканской клинической больницы, Республиканского кардиологического центра, стоматологические и центр здоровья. Ориентировочно начать акцию со здравпоездами планируется запустить с 19 апреля. Если погодные условия позволят, начнем раньше», – рассказал министр здравоохранения Максим Забелин.