Хабиров признал неэффективной организацию школьного питания в Башкортостане

| 08 фев 2021 | 11:55

На сегодняшнем оперативном совещании в правительстве обсудили вопрос школьного питания. Глава Башкирии Радий Хабиров отметил недостатки работы республиканских властей в данном направлении.







На прошлой неделе, по словам Хабирова, прошла ВСК с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой. Глава Башкирии отметил, что в республике возникает достаточно много жалоб на школьное питание. В пример позитивной работы он привел Московскую область, где фиксируется минимальное число обращений по качеству обедов.

- Такое ощущение, чем больше мы работаем, тем более возникает жалоб. Раз они возникают, значит у нас есть недостатки, - признался Радий Хабиров.

Правительству и своей администрации глава Башкирии поручил усилить контроль по школьному питанию: проводить ВКС перед оперативными совещаниями по понедельникам, а также совещания с муниципалитетами и поставщиками. Планируется, что раз в две недели будет предоставляться отчет о ситуации со столовыми.

- Жизнь такова, что дети приходят в школу горячую еду поесть. Не у всех семьи благополучны. Мы должны уделять вниманием. Наша работа не эффективна, - заявил глава региона.

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Напомним, ранее Общественная палата Башкирии проводила анкетирование среди родителей и учеников по качеству питания в школах. По данным опроса, около 68% респондентов остались довольны школьными обедами.