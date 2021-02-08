Хабиров признал неэффективной организацию школьного питания в Башкортостане
| 08 фев 2021 | 11:55
На сегодняшнем оперативном совещании в правительстве обсудили вопрос школьного питания. Глава Башкирии Радий Хабиров отметил недостатки работы республиканских властей в данном направлении.
На прошлой неделе, по словам Хабирова, прошла ВСК с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой. Глава Башкирии отметил, что в республике возникает достаточно много жалоб на школьное питание. В пример позитивной работы он привел Московскую область, где фиксируется минимальное число обращений по качеству обедов.
Правительству и своей администрации глава Башкирии поручил усилить контроль по школьному питанию: проводить ВКС перед оперативными совещаниями по понедельникам, а также совещания с муниципалитетами и поставщиками. Планируется, что раз в две недели будет предоставляться отчет о ситуации со столовыми.