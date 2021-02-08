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В аппарате правительства Башкортостана грядут сокращения

В аппарате правительства Башкортостана грядут сокращения

| 08 фев 2021 | 16:22

Накануне стало известно, что власти Башкирии хотят сократить количество чиновников аппарата регионального правительства. В понедельник, 8 февраля, появилась информация о том, что в республике стартует административная реформа, цель которой – повысить эффективность госаппарата. Об этом еще в конце прошлого года заявлял глава республиканского кабмина Андрей Назаров.

В пресс-службе правительства Башкирии подтвердили намерения властей оптимизировать структуру кабинета министров. Как оказалось, такую задачу поставил глава региона Радий Хабиров.

- Глава региона поставил задачу организовать работу правительства так, чтобы любые поставленные цели решались максимально быстро и эффективно, - подчеркнула в беседе с «КП-Уфа» пресс-секретарь правительства Башкирии Ольга Красноногая.

В свою очередь, премьер-министр Башкирии Андрей Назаров заявил, что процесс оптимизации в кабинете министров идет уже давно. По его словам, какие-то звенья аппарата сокращаются, какие-то – реформируются, какие-то - усиливаются.

- Цель - повышение эффективности госрегулирования и экономическое оживление, - отметили в региональном правительстве.
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Источник: www.ufa.kp.ru

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