Салават Нафиков покинул пост руководителя Госкомитета по туризму Башкирии

| 10 фев 2021 | 14:00

Руководитель госкомитета по туризму Башкирии Салават Нафиков покинул свой пост. Об этом сообщает один из телеграм-каналов.



По информации канала, чиновник оставил свою должность по личным причинам. Ожидается, что Нафиков возглавит дирекцию по особо охраняемым природным территориям.



Напомним, должность руководителя Госкомитета Салават Нафиков занял в конце октября 2019 года. Ранее он возглавлял ГУП санаторий «Якты-Куль».



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: пресс-служба правительства РБ