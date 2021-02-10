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Салават Нафиков покинул пост руководителя Госкомитета по туризму Башкирии

Салават Нафиков покинул пост руководителя Госкомитета по туризму Башкирии

| 10 фев 2021 | 14:00

Руководитель госкомитета по туризму Башкирии Салават Нафиков покинул свой пост. Об этом сообщает один из телеграм-каналов.

По информации канала, чиновник оставил свою должность по личным причинам. Ожидается, что Нафиков возглавит дирекцию по особо охраняемым природным территориям.

Напомним, должность руководителя Госкомитета Салават Нафиков занял в конце октября 2019 года. Ранее он возглавлял ГУП санаторий «Якты-Куль».

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Источник: gorobzor.ru
Фото: пресс-служба правительства РБ

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