Экс-замглавы Минспорта Алексей Новиков назначен первым замглавы Минстроя Башкирии

аппарат Правительства Республики Башкортостан | 10 фев 2021 | 14:27

Назначен новый первый заместитель министра строительства и архитектуры Башкирии. Вакантный пост занял экс-замглавы Минспорта республики Алексей Новиков.



Как сообщили в пресс-службе ведомства, чиновник по распоряжению Правительства РБ будет курировать вопросы строительства социальных объектов, промышленности строительных материалов, строительной индустрии, новых технологий и ценообразования.







Справка

Алексей Владимирович Новиков родился в 1968 году в Новгородской области. Окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет по специальности «инженер». Трудовую деятельность начал в 1986 году мотористом треста «Дорремстрой».

1987-1987 — асфальтировщик ДРСУ-3,

1989-1990 — мастер СРСУ-1 МОКХ,

1990-1991 — работник крестьянского хозяйства,

1992-1995 — прораб треста «Асфальт+Бетон»,

1995-1998 — инженер ПРСО «Башкиравтодор»,

1998-2000 — главный специалист «УДС» Минстроя РБ,

2000-2005 — заместитель директора ГУП «Стройснаб» Минстрой РБ,

2005-2006 — заместитель генерального директора ЗАО ИК «Простор»,

2007-2007 — исполнительный директор ООО «Салаватстройинвест»,

2007-2009 — директор ООО «УКСС»,

2009-2010 — директор ООО ТК «Шатлык»,

2011-2012 — главный инженер ООО «Мостостроительная компания»,

2012 — 2014 — заведующий сектором строительства и эксплуатации спортивных сооружений Министерства молодежной политики и спорта РБ,

С 2014 по 2020 годы работал заместителем министра молодежной политики и спорта Республики Башкортостан.

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Фото: Пресс-служба Минстроя РБ