Экс-замглавы Минспорта Алексей Новиков назначен первым замглавы Минстроя Башкирии
аппарат Правительства Республики Башкортостан | 10 фев 2021 | 14:27
Назначен новый первый заместитель министра строительства и архитектуры Башкирии. Вакантный пост занял экс-замглавы Минспорта республики Алексей Новиков.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, чиновник по распоряжению Правительства РБ будет курировать вопросы строительства социальных объектов, промышленности строительных материалов, строительной индустрии, новых технологий и ценообразования.
Справка
Алексей Владимирович Новиков родился в 1968 году в Новгородской области. Окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет по специальности «инженер». Трудовую деятельность начал в 1986 году мотористом треста «Дорремстрой».
1987-1987 — асфальтировщик ДРСУ-3,
1989-1990 — мастер СРСУ-1 МОКХ,
1990-1991 — работник крестьянского хозяйства,
1992-1995 — прораб треста «Асфальт+Бетон»,
1995-1998 — инженер ПРСО «Башкиравтодор»,
1998-2000 — главный специалист «УДС» Минстроя РБ,
2000-2005 — заместитель директора ГУП «Стройснаб» Минстрой РБ,
2005-2006 — заместитель генерального директора ЗАО ИК «Простор»,
2007-2007 — исполнительный директор ООО «Салаватстройинвест»,
2007-2009 — директор ООО «УКСС»,
2009-2010 — директор ООО ТК «Шатлык»,
2011-2012 — главный инженер ООО «Мостостроительная компания»,
2012 — 2014 — заведующий сектором строительства и эксплуатации спортивных сооружений Министерства молодежной политики и спорта РБ,
С 2014 по 2020 годы работал заместителем министра молодежной политики и спорта Республики Башкортостан.