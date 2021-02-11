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Милана Скоробогатова покидает пост уполномоченного по правам ребенка в Башкирии

Милана Скоробогатова покидает пост уполномоченного по правам ребенка в Башкирии

Уфа | 11 фев 2021 | 09:18

Накануне, 10 февраля, стало известно о ближайших кадровых перестановках. Детский омбудсмен Башкирии Милана Скоробогатова покидает свой пост. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ-Уфа».

Известно, что на должности уполномоченного по правам ребенка Милана Скоробогатова проработала 10 лет. Ее контракт истекает 25 марта. Сейчас ее кандидатура рассматривается на должности уполномоченного по правам человека в Башкирии. Однако окончательное решение пока не принято.

Напомним, в декабре 2020 года Радий Хабиров внес предложение в Госсобрание Башкирии по кандидатуре Миланы Скоробогатовой на пост омбудсмена республики. Пост уполномоченного по правам человека в Башкирии остается вакантным уже несколько месяцев - после того, как предыдущий омбудсмен Рим Каюмов подал в отставку. В июне глава Башкирии на пост омбудсмена вносил кандидатуру члена СПЧ Зульфии Гайсиной, однако она не прошла необходимые согласования в Москве.

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Источник: mkset.ru

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