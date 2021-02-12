Госкомитет по туризму в Башкирии может возглавить специалист из соседнего региона

| 12 фев 2021 | 11:13

Республиканской госкомитет по туризму может возглавить специалист из соседнего региона. Эльмира Туканова официально покинула пост директора Центра развития туризма Свердловской области и готовится к переезду в Башкирию, сообщают областные СМИ.







11 февраля губернатор Евгений Куйвашев вручил специалисту знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени и удовлетворил прошение Тукановой об отставке.



Уроженка Уфы Эльмира Туканова занимала пост директора Центра развития туризма Свердловской области с 2013 года, ранее работала в аналогичной структуре в Тюменской области. Также трудилась в Ассоциации туроператоров России.

Как сообщалось ранее, 10 февраля стало известно об отставке председателя госкомитет РБ по туризму Салавата Нафикова, который руководил ведомством с октября 2019 года.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: из открытых источников