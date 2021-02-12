Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » Госкомитет по туризму в Башкирии может возглавить специалист из соседнего региона

Госкомитет по туризму в Башкирии может возглавить специалист из соседнего региона

Госкомитет по туризму в Башкирии может возглавить специалист из соседнего региона

| 12 фев 2021 | 11:13

Республиканской госкомитет по туризму может возглавить специалист из соседнего региона. Эльмира Туканова официально покинула пост директора Центра развития туризма Свердловской области и готовится к переезду в Башкирию, сообщают областные СМИ.

11 февраля губернатор Евгений Куйвашев вручил специалисту знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени и удовлетворил прошение Тукановой об отставке.

Уроженка Уфы Эльмира Туканова занимала пост директора Центра развития туризма Свердловской области с 2013 года, ранее работала в аналогичной структуре в Тюменской области. Также трудилась в Ассоциации туроператоров России.

Как сообщалось ранее, 10 февраля стало известно об отставке председателя госкомитет РБ по туризму Салавата Нафикова, который руководил ведомством с октября 2019 года.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru
Фото: из открытых источников

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: