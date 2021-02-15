Эльмира Туканова назначена руководителем Госкомтуризма Башкортостана

аппарат Правительства Республики Башкортостан | 15 фев 2021 | 10:18

Эльмира Туканова заняла пост главы Госкомтуризма Башкирии. О ее назначении сообщил руководитель республики Радий Хабиров на оперативном совещании.







Глава республики охарактеризовал Туканову как профессионала своего дела. Он выразил надежду, что новый назначенец сможет раскрыть весь большой туристический потенциал региона. В конце своей речи Хабиров напомнил, что в Башкирии не принято проходить «курс молодого бойца».



Радий Хабиров, глава Башкирии:



«Курса молодого бойца» не будет, сразу приступайте к работе, ее много.

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- уроженка Башкирии. Ранее она возглавила Центр развития туризма (ЦРТ) Свердловской области в 2013 году. До назначения она занимала аналогичный пост в Тюменской области.