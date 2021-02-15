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Хабиров жестко раскритиковал работу главы администрации Салаватского района

Хабиров жестко раскритиковал работу главы администрации Салаватского района

Салаватский район | 15 фев 2021 | 10:30

Руководитель республики Радий Хабиров во время оперативного совещания в правительстве жестко раскритиковал работу главы Салаватского района Марса Кашапова.

По его словам, чиновник не понимает значения местного санатория «Янгантау» и ставит палки в колеса работе его руководства. Радий Хабиров попросил отправить в Салаватский район комиссию и найти другую работу чиновнику, если такая необходимость возникнет.

«У меня состоялся очень хороший разговор с генеральным директором санатория «Янгантау» Альфредом Акбашевым. Очень большие планы на работу. Я признателен, что он такое большое предприятие удержал в период пандемии. Мне возникает ощущение, что глава администрации не очень понимает сути значения районообразующего предприятия. Александр Геннадьевич [Сидякин], отправьте комиссию. Если он не хочет нормально взаимодействовать с директором санатория, подыщите ему другую работу», — заявил политик.

Также глава Башкирии отметил, что санаторий выходят из обсервации и руководители должны сдать бизнес-план по развитию оздоровительных комплексов до 2024 года.

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Источник: gorobzor.ru

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