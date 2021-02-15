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Радий Хабиров выступил против отмены масочного режима в Башкирии

Радий Хабиров выступил против отмены масочного режима в Башкирии

| 15 фев 2021 | 10:48

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что масочный режим в республике отменяться не будет. Он сказал об этом во время оперативного совещания в правительстве 15 февраля.

– Появились разные точки зрения об отмене масочного режима в разных субъектах. Категорически этого делать мы не можем сейчас. И по решению санитарного врача масочный режим обязателен. Придет время – маски будем снимать. А пока – не снимаем. То же самое по другим [ограничительным] вещам, – отметил Хабиров. – Мы, на мой взгляд, дали комфортные условия всем жить, работать и двигаться.

Отметим, что на прошлой неделе о смягчении обязательного масочного режима объявили власти двух регионов России - Удмуртии и Чечни.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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