Хабиров раскритиковал работу госкомитета по ЧС Башкирии

Уфа | 15 фев 2021 | 11:01

Глава Башкирии Радий Хабиров раскритиковал доклад руководителя госкомитета по ЧС РБ Фарита Гумерова. Чиновник сообщил, что за неделю в регионе произошло 138 пожаров, где погибло 3 человека, в том числе двое детей.







«Я месяц ждал, вас не мучил, я понимаю, что вы офицер, и вам неудобно говорить, что вы ситуацию в очередной раз проигрываете. Если вам нужна моя помощь, вы скажите. <..> Когда гореть-то перестанем мы? В прошлом году я шумел, в этом году шумел. Я топал ногами сколько по дорожно-транспортному. Я понимаю, что эмоции не зря тратил, третий год подряд снижаем. Вы-то что?», — заявил Ралий Хабиров.



По словам Фарита Гумерова, показатели 2021 года по смертности в пожаре значительно выросли по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год. Разница составляет 3 погибших. Радий Хабиров остался недоволен отчетом и потребовал собрать совещание по решению проблемы смертности в огне.





«Что происходит? Что изменилось? Температурный режим увеличился, наверное. Понимаю, что холодно и топят. Вы уже становитесь лидерами по этому вопросу. А мы как вопрос будем решать? Мы договорились, что этот год активного долголетия и сохранения нации. Что мы сохраним-то, если каждую неделю горите пачками? Делайте мне предложение, собирайте совещание. Но приходите туда с предложением. Я так устроен по жизни, если что-то вижу, всегда ищу причины, чтобы исправить. Никогда не иду на поводу событий, а вы идете. Я терпел полтора месяца, уважая вас, ни разу не задал вопрос, потому что понимал, что количество погибших в этом году превышает прошлый год. Хватит», — отметил руководитель республики.

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