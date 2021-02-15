Хабиров раскритиковал работу госкомитета по ЧС Башкирии
Уфа | 15 фев 2021 | 11:01
Глава Башкирии Радий Хабиров раскритиковал доклад руководителя госкомитета по ЧС РБ Фарита Гумерова. Чиновник сообщил, что за неделю в регионе произошло 138 пожаров, где погибло 3 человека, в том числе двое детей.
«Я месяц ждал, вас не мучил, я понимаю, что вы офицер, и вам неудобно говорить, что вы ситуацию в очередной раз проигрываете. Если вам нужна моя помощь, вы скажите. <..> Когда гореть-то перестанем мы? В прошлом году я шумел, в этом году шумел. Я топал ногами сколько по дорожно-транспортному. Я понимаю, что эмоции не зря тратил, третий год подряд снижаем. Вы-то что?», — заявил Ралий Хабиров.
По словам Фарита Гумерова, показатели 2021 года по смертности в пожаре значительно выросли по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год. Разница составляет 3 погибших. Радий Хабиров остался недоволен отчетом и потребовал собрать совещание по решению проблемы смертности в огне.