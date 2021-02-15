Хабиров заподозрил глав районов Башкирии в жульничестве

Уфа | 15 фев 2021 | 11:20

Сегодня, 15 февраля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии руководитель региона Радий Хабиров отчитал глав муниципалитетов за неполное освоение бюджета за 2020 год.







В своем отчете на оперативке заместитель премьер-министра правительства Илшат Тажитдинов озвучил цифры кассового освоения бюджета, выделенного на реализацию национальных проектов на муниципальном уровне. Главу Башкирии возмутила ситуация в Дюртюлинском районе – там средства были реализованы на 86,6%, в Краснокамском районе (83,1%), в Агидели (82,8%), в Янаульском районе (81,5%) и в Мелеузовском районе (80,6%). Радий Хабиров заявил, что если положение дел не изменится, он обратится в антимонопольную службу.





«Вот этих глав муниципалитетов буду сажать с собой на ВСК, когда нам будут указывать, что мы что-то там не освоили. Будете сидеть слушать, а я вас буду показывать, скажу: вот эти люди не осваивают. Мы деньги вам даем, все делаем. Почему другие могут, а вы не можете? Это только потому, что вы не продумываете от начала до конца весь процесс. Да, я согласен, что мы в ходе конкурентных процедур имеем дело с негодяями. Я абсолютно уверен, что наши федеральные службы недорабатывают в этом вопросе, пусть активнее этим занимаются, а не будут заниматься – буду обращаться к федеральной антимонопольной службе. Когда у нас в республике перестанут действовать жульнические схемы? Я это терпеть не буду. Из раза в раз у нас это неосвоение. У нас показатель неплохой – выше среднего по России, но я не хочу быть выше среднего, я хочу быть очень высоким уровнем», - сказал Радий Хабиров.

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