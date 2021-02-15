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Хабиров сообщил о давлении на мэрию Уфы со стороны застройщиков

Хабиров сообщил о давлении на мэрию Уфы со стороны застройщиков

Уфа | 15 фев 2021 | 11:25

На мэрию Уфы оказывают давление некоторые столичные застройщики. Такое заявление сделал глава республики Радий Хабиров в ходе оперативного совещания в Правительстве РБ. В своей речи руководитель региона назвал две строительные компании – ПСК-6 и СУ-3.

Радий Хабиров, глава Башкирии:

«Мне постоянно поступает информация от мэрии Уфы. Первое: попытки застроить недобросовестными документами парковые зоны Уфы. Это наталкивает на очень серьезные действия жителей. Идет давление на мэрию. Компания ПСК-6 продолжает строительство ряда объектов, на которые нет документов. Компания СУ-3 в микрорайоне «Ярком» создает ужасные условия для жителей»

Глава региона пообещал, что каждое нарушение будет рассматриваться и разбираться отдельно. Список с замечаниями к компаниям руководитель региона попросил подготовить к следующей неделе.


Радий Хабиров, глава Башкирии:
«Все нарушения, которые есть, вытаскиваем. И будем разбираться»

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Источник: bash.news

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