Хабиров сообщил о давлении на мэрию Уфы со стороны застройщиков

На мэрию Уфы оказывают давление некоторые столичные застройщики. Такое заявление сделал глава республики Радий Хабиров в ходе оперативного совещания в Правительстве РБ. В своей речи руководитель региона назвал две строительные компании – ПСК-6 и СУ-3.
Радий Хабиров, глава Башкирии:
«Мне постоянно поступает информация от мэрии Уфы. Первое: попытки застроить недобросовестными документами парковые зоны Уфы. Это наталкивает на очень серьезные действия жителей. Идет давление на мэрию. Компания ПСК-6 продолжает строительство ряда объектов, на которые нет документов. Компания СУ-3 в микрорайоне «Ярком» создает ужасные условия для жителей»
Глава региона пообещал, что каждое нарушение будет рассматриваться и разбираться отдельно. Список с замечаниями к компаниям руководитель региона попросил подготовить к следующей неделе.
Радий Хабиров, глава Башкирии:
«Все нарушения, которые есть, вытаскиваем. И будем разбираться»