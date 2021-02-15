Радий Хабиров рассказал о своем рождении

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 15 февраля, опубликовал в социальных сетях пост, посвященный роддому в Ишимбае, отметив, что его туда «тянет». Причиной публикации стал факт того, что роддом сейчас находится в обновленном состоянии – с хорошей мебелью и ремонтом.
«Ну вот тянет меня сюда... Это роддом Ишимбая. Не думайте, что я здесь родился (меня приняла бабка-повитуха в деревне Сайраново). А в этом роддоме мы сделали хороший ремонт и вот купили новую мебель», – написал он.
Руководитель республики также отметил, что самое главное – то, что в роддоме рождается много детей.