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Радий Хабиров рассказал о своем рождении

Радий Хабиров рассказал о своем рождении

| 15 фев 2021 | 18:17

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 15 февраля, опубликовал в социальных сетях пост, посвященный роддому в Ишимбае, отметив, что его туда «тянет». Причиной публикации стал факт того, что роддом сейчас находится в обновленном состоянии – с хорошей мебелью и ремонтом. 

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«Ну вот тянет меня сюда... Это роддом Ишимбая. Не думайте, что я здесь родился (меня приняла бабка-повитуха в деревне Сайраново). А в этом роддоме мы сделали хороший ремонт и вот купили новую мебель», – написал он.

Руководитель республики также отметил, что самое главное – то, что в роддоме рождается много детей.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: со страницы Радия Хабирова

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