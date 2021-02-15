Хабиров похвалил молодых глав районов сфотографировавшись с руководителем Ишимбая

Ишимбайский район | 15 фев 2021 | 18:36

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 15 января, опубликовал фотографию, сделанную из своей рабочей поездки в Ишимбай. На фото рядом с руководителем региона запечатлен глава Ишимбая Азамат Абдрахманов.







В своей публикации Хабиров вскользь затронул планы о реконструкции одного из объектов в городе, а также похвалил «молодых глав муниципалитетов».



«Площадь Первооткрывателей башкирской нефти. И мы ее преобразуем к 90-летию добычи первой нефти - к 2022 году. А душа радуется за молодых глав муниципалитетов, бьющихся за свои города и деревни и каждый день работающих, чтобы жизнь людей была чуточку лучше. Да и просто - духовитые они парни.

Ранее руководитель региона рассказывал о роддоме в Ишимбае, отметив, что его туда «тянет». Причиной публикации стал факт того, что роддом сейчас находится в обновленном состоянии – с хорошей мебелью и ремонтом.





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Фото: глава Башкирии Радий Хабиров